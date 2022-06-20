Росія висловила протест Литві через заборону на транзит вантажів до Калінінграда

"Главі дипмісії заявлений рішучий протест у зв'язку з введеною Вільнюсом без попереднього повідомлення російської сторони забороною на залізничний транзит великої номенклатури вантажів через територію Литви в Калінінградську область", - йдеться в повідомленні.

У МЗС закликали негайно скасувати заборону на транзит вантажів.

"Розцінюємо провокаційні заходи литовської сторони, що порушують міжнародно-правові зобов'язання Литви, насамперед спільну заяву РФ і ЄС про транзит між Калінінградською областю і рештою території Росії від 2002 року, як відкрито ворожі",- йдеться в повідомленні.

У відомстві заявили, що Росія залишає за собою право на дії щодо "захисту своїх національних інтересів".