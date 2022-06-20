RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія висловила протест Литві через заборону на транзит вантажів до Калінінграда

Фото: Росія висловила протест Литві через заборону на транзит вантажів в Калінінград (mid ru)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ Росії висловило протест Литві за заборону на транзит вантажів через країну в Калінінградську область. Для цього у відомство викликали тимчасово повірену Віргінію Умбрасене.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС РФ.

"Главі дипмісії заявлений рішучий протест у зв'язку з введеною Вільнюсом без попереднього повідомлення російської сторони забороною на залізничний транзит великої номенклатури вантажів через територію Литви в Калінінградську область", - йдеться в повідомленні.

У МЗС закликали негайно скасувати заборону на транзит вантажів.

"Розцінюємо провокаційні заходи литовської сторони, що порушують міжнародно-правові зобов'язання Литви, насамперед спільну заяву РФ і ЄС про транзит між Калінінградською областю і рештою території Росії від 2002 року, як відкрито ворожі",- йдеться в повідомленні.

У відомстві заявили, що Росія залишає за собою право на дії щодо "захисту своїх національних інтересів".

Нагадаємо, 18 червня Литовська залізниця перестала здійснювати транзит низки російських товарів до Калінінграда.

Раніше польський генерал, колишній командувач Сухопутних військ Вальдемар Скшипчак заявив, що Калінінградська область перебуває під російською окупацією. Він вважає, що Польща повинна "заявити на неї права".

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛитваРосійська ФедераціяСанкції проти Росії