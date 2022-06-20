Росія висловила протест Литві через заборону на транзит вантажів до Калінінграда

Міністерство закордонних справ Росії висловило протест Литві за заборону на транзит вантажів через країну в Калінінградську область. Для цього у відомство викликали тимчасово повірену Віргінію Умбрасене.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС РФ.
"Главі дипмісії заявлений рішучий протест у зв'язку з введеною Вільнюсом без попереднього повідомлення російської сторони забороною на залізничний транзит великої номенклатури вантажів через територію Литви в Калінінградську область", - йдеться в повідомленні.
У МЗС закликали негайно скасувати заборону на транзит вантажів.
"Розцінюємо провокаційні заходи литовської сторони, що порушують міжнародно-правові зобов'язання Литви, насамперед спільну заяву РФ і ЄС про транзит між Калінінградською областю і рештою території Росії від 2002 року, як відкрито ворожі",- йдеться в повідомленні.
У відомстві заявили, що Росія залишає за собою право на дії щодо "захисту своїх національних інтересів".
Нагадаємо, 18 червня Литовська залізниця перестала здійснювати транзит низки російських товарів до Калінінграда.
Раніше польський генерал, колишній командувач Сухопутних військ Вальдемар Скшипчак заявив, що Калінінградська область перебуває під російською окупацією. Він вважає, що Польща повинна "заявити на неї права".