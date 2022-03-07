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Россия выпустила по Украине около 600 ракет, - Минобороны США

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Вашингтон, Понедельник 07 марта 2022 01:59
Россия выпустила по Украине около 600 ракет, - Минобороны США Фото: С начала агрессии Россия выпустила по Украине около 600 ракет (t me dsszzi_official)
Автор: Дмитрий Кузнецов

С начала вторжения Россия выпустила по украинской территории около 600 ракет. При этом система ПВО Украины все еще остается эффективной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

По словам высокопоставленного представителя Министерства обороны США, с момента начала вторжения в Украину 24 февраля было произведено около 600 запусков российских ракет. При этом собеседник издания не смог подтвердить сообщений о применении Россией кассетных боеприпасов или термобарического оружия.

Представитель Минобороны добавил, что система противовоздушной и противоракетной обороны Украины все еще эффективна и продолжает активно использоваться. Хотя, уточнил он, Россия не оставляет попыток завоевать господство в украинском воздушном пространстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия использовала почти весь запас ракет "Калибр".

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