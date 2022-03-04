Россия использовала почти весь запас ракет комплекса "Калибр"
Россия использовала почти весь боевой запас ракет комплекса "Калибр". Кроме того, враг потерял большинство группировок для наступления на Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны Украины в Facebook.
В настоящее время противником производится пополнение запасов.
По данным Генштаба, враг ввел на территорию Украины большую часть созданной для наступления на Украину группировки. Из 117 укомплектованных и снаряженных тактических групп осталось не больше шести, не находящихся на территории нашей страны.
Отмечается, что морально-психологическое состояние этих подразделений находится на низком уровне.
Противник медлит с высадкой десанта в районе Одесса - Затока, проводя демонстрационные действия с целью оттягивания части сил украинских защитников на указанное направление.
В течение дня враг не добился существенных успехов в продвижении вперед и сосредоточил усилия на инженерном оборудовании своих позиций. Оккупанты во время очередной неудачной попытки завладеть Гостомелем столкнулись с украинскими защитниками и потеряли во время боя около 20 единиц техники, потери личного состава уточняются.
По данным Пентагона, российские войска потеряли темп. Пока это не значит, что в их распоряжении не осталось сил.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.