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Россия выпустила ракеты по Прилукам Черниговской области: жителей просят не выходить из укрытий

Фото: Россия выпустила ракеты по Прилукам Черниговской области (РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 13 июня, зафиксированы прилеты трех ракет по Прилукам Черниговской области, выпущенных российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Только что стало известно, что враг нанес ракетный удар по Прилукам. Зафиксированы "прилеты" 3 ракет", - рассказал он.

По его словам, информация по разрушениям уточняется.

"Просим не указывать места прилетов", - добавил Чаус.

Отметим, что это первый удар ракетами по городу с начала войны.

Как сообщалось, ранее украинские солдаты ликвидировали танковую роту российских оккупантов. Бои велись в пригороде Черниговской области.

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Черниговская область