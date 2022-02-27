Под Прилуками уничтожена танковая рота РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб .

"Одним из подразделений Вооруженных Сил Украины в результате боев за независимость нашего государства в районе населенного пункта Прилуки уничтожена танковая рота армии РФ. Рота уничтожена вместе с личным составом", - говорится в сообщении.

Также известно, что активные бои ведутся в Киевской области.