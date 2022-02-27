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Под Прилуками уничтожена танковая рота РФ

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Прилуки, Воскресенье 27 февраля 2022 16:15
Под Прилуками уничтожена танковая рота РФ Фото: под Прилуками уничтожили колонну танков (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские солдаты ликвидировали танковую роту российских оккупантов. Бои велись в пригороде Прилук Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб.

"Одним из подразделений Вооруженных Сил Украины в результате боев за независимость нашего государства в районе населенного пункта Прилуки уничтожена танковая рота армии РФ. Рота уничтожена вместе с личным составом", - говорится в сообщении.

Также известно, что активные бои ведутся в Киевской области.

Напомним, что в районе реки Припять на украинско-белорусской границе пройдут переговоры украинской и российской делегации.

Добавим, что российские оккупанты устроили провокации с эвакуацией детей и женщин в городе Буче. Они планируют использовать мирных жителей, как "живой щит".

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