Под Прилуками уничтожена танковая рота РФ
Украинские солдаты ликвидировали танковую роту российских оккупантов. Бои велись в пригороде Прилук Черниговской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб.
"Одним из подразделений Вооруженных Сил Украины в результате боев за независимость нашего государства в районе населенного пункта Прилуки уничтожена танковая рота армии РФ. Рота уничтожена вместе с личным составом", - говорится в сообщении.
Также известно, что активные бои ведутся в Киевской области.
Напомним, что в районе реки Припять на украинско-белорусской границе пройдут переговоры украинской и российской делегации.
Добавим, что российские оккупанты устроили провокации с эвакуацией детей и женщин в городе Буче. Они планируют использовать мирных жителей, как "живой щит".