Росія випустила ракети по Прилуках Чернігівської області: мешканців просять не виходити з укриттів

У понеділок, 13 червня, зафіксовано прильоти трьох ракет Прилуками Чернігівської області, випущених російськими військами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса.
"Щойно стало відомо, що ворог наніс ракетний удар по Прилуках. Зафіксовано "прильоти" 3 ракет",- розповів він.
За його словами, інформація щодо руйнувань уточнюється.
"Просимо не вказувати місця "прильотів", - додав Чаус.
Зазначимо, що це перший удар ракетами по місту від початку війни.
Як повідомлялось, раніше українські солдати ліквідували танкову роту російських окупантів. Бої велися в передмісті Прилук Чернігівської області.
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