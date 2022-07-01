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Россия выпустила по Николаеву 10 ракет: видео последствий

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Николаев, Пятница 01 июля 2022 14:26
Россия выпустила по Николаеву 10 ракет: видео последствий Фото: оккупанты ударили по Николаеву 10 ракетами (facebook com)
Автор: Наталья Юрченко

Россия сегодня, 1 июля, выпустила 10 ракет по Николаеву. В результате вражеской атаки разрушениям подверглись частные предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича.

В результате ракетных ударов одно предприятие в Николаеве подверглось серьезным разрушениям, еще несколько имеют незначительные повреждения.

По словам мэра, вчера оккупанты также обстреляли один из районов города из реактивных систем залпового огня. Из-за действий российских войск были повреждены 18 частных домов.

Ранее мы сообщали, что в Николаеве утром прогремела серия взрывов. Позже местные власти подтвердили ракетные удары.

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