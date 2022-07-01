Росія випустила по Миколаєву 10 ракет: відео наслідків
Фото: окупанти вдарили по Миколаєву 10 ракетами (facebook com)
Росія сьогодні, 1 липня, випустила 10 ракет по Миколаєву. Внаслідок ворожої атаки руйнувань зазначили приватні підприємства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Сєнкевича.
В результаті ракетних ударів одне підприємство у Миколаєві зазнало серйозних руйнувань, ще декілька мають незначні пошкодження.
За словами мера, вчора окупанти також обстріляли один з районів міста з реактивних систем залпового вогню. Через дії російських військ були пошкоджені 18 приватних будинків.
Раніше ми повідомляли, що у Миколаєві зранку пролунала серія вибухів. Пізніше місцева влада підтвердила ракетні удари.
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