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Росія випустила по Миколаєву 10 ракет: відео наслідків

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Миколаїв, П'ятниця 01 липня 2022 14:26
Росія випустила по Миколаєву 10 ракет: відео наслідків Фото: окупанти вдарили по Миколаєву 10 ракетами (facebook com)
Автор: Наталія Юрченко

Росія сьогодні, 1 липня, випустила 10 ракет по Миколаєву. Внаслідок ворожої атаки руйнувань зазначили приватні підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Сєнкевича.

В результаті ракетних ударів одне підприємство у Миколаєві зазнало серйозних руйнувань, ще декілька мають незначні пошкодження.

За словами мера, вчора окупанти також обстріляли один з районів міста з реактивних систем залпового вогню. Через дії російських військ були пошкоджені 18 приватних будинків.

Раніше ми повідомляли, що у Миколаєві зранку пролунала серія вибухів. Пізніше місцева влада підтвердила ракетні удари.

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