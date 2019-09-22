Россия не выполняет обязательства по разведению сил в Станице Луганской, - СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации фиксирует невыполнение незаконными вооруженными формированиями Российской Федерации обязательст, возложенных на них в рамках разведения сил в Станице Луганской. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, российская сторона не осуществила демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения, а также не вывела личный состав, который сейчас якобы осуществляет дежурство на мосту через реку Северский Донец.

"Незаконные вооруженные формирования РФ не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения №1, а именно, не выведен личный состав, который осуществляет постоянное дежурство в форме образца РФ с нарукавными нашивками синего цвета, так называемого СЦКК и не убрано фортификационное сооружение, непосредственно на мосту (синий кунг с логотипом СЦКК)", - заявили в ведомстве

Отмечается, что Украина со своей стороны продолжает ремонтно-восстановительные работы моста через реку Северский Донец, а также обеспечивает безопасный переход жителей оккупированной территории на подконтрольную украинскому правительству.

"На украинской стороне, вблизи разлома моста, постоянно работают волонтеры и представители Красного Креста, которые оказывают социальную помощь населению", - добавили в ведомстве.

Напомним, что 5 сентября представители вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе в очередной раз сорвали ремонт моста в Станице Луганской. Оккупанты заявили, что не могут принять решение о начале ремонта моста из-за отсутствия инструкций и подробного плана строительства.