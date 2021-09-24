Россия выполнила военные стрельбы в Черном море на фоне учений Rapid Trident

В аннексированном Крыму российские военные корабли выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы. Маневры России проходят на фоне учений Украины с участием США Rapid Trident.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Газета.ru.
В учениях были задействованы пять кораблей и катеров флота: патрульные корабли "Дмитрий Рогачев" и "Павел Державин", корабль на воздушной подушке "Самум", а также ракетные катера "Шуя", "Ивановец" и "Р-60".
Сообщается, что из зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов были поражены морские и воздушные цели.
Напомним, что в Крыму военные РФ провели учения с боевыми танковыми стрельбами.
Добавим, что ранее в Черном море начала военные учения российская подводная лодка.