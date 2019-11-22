Россия не выполнила требования Международного трибунала, - МИД

Фото: украинские военные корабли (mil.gov.ua)

Россия нарушила требования Трибунала, изъяв из кораблей оборудование

Российская Федерация нарушила условия Международного трибунала по морскому праву относительно возвращения захваченных украинских военных кораблей и членов их экипажа. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Министерства иностранных дел в Facebook.

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, Россия не выполнила требование Трибунала продержав 24 украинских моряков еще 4 месяца прежде чем освободить из плена. Россия снова нарушила приказ Трибунала, сняв оборудование и вооружение из возвращенных военных кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

В МИД отметили, что Россия и сегодня продолжает нарушать требования Международного трибунала, поскольку отказывается признавать иммунитет украинских моряков и возвращать изъятое с кораблей оборудования.

"Для того, чтобы положить конец продолжающемуся нарушению UNCLOS (Конвенция ООН по морскому праву - ред.), Украина имеет право на окончательное, обязательное решение о том, что Россия нарушила статьи 32, 58, 95 и 96 Конвенции", - добавили в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Арбитражный суд в Гааге вчера, 21 ноября, начал первые слушания по делу "Украина против России", а именно относительно нападения на украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в Керченском проливе.

Кроме того, заместитель главы МИД Елена Зеркаль заявила, что дело "Украина против России" относительно украинских моряков срочной. Она отмечала, что Украина требует окончательного, обов'обязательного решение о признание РФ виновной в нарушении ряда статей Конвенции ООН по морскому праву.