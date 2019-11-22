ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Росія не виконала вимоги Міжнародного трибуналу, - МЗС

Новини » Політика     22.11.2019 - 12:57
Росія не виконала вимоги Міжнародного трибуналу, - МЗС
Фото: українські військові кораблі (mil.gov.ua)

Росія порушила вимоги Трибуналу, вилучивши з кораблів обладнання

Російська Федерація порушила умови Міжнародного трибуналу з морського права щодо повернення захоплених українських військових кораблів та членів їх екіпажу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства закордонних справ у Facebook.

Як заявили в зовнішньополітичному відомстві, Росія не виконала вимогу Трибуналу протримавши 24 українських моряків ще 4 місяці перш ніж звільнити з полону. Росія знову порушила наказ Трибуналу, знявши обладнання та озброєння з повернутих військових кораблів "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу".

У МЗС наголосили, що Росія і сьогодні продовжує порушувати вимоги Міжнародного трибуналу, оскільки відмовляється визнавати імунітет українських моряків та повертати вилучене з кораблів обладання.

"Для того, щоб покласти край цьому триваючому порушенню UNCLOS (конвенції ООН з морського права - ред.), Україна має право на остаточне, обов'язкове рішення про те, що Росія порушила статті 32, 58, 95 та 96 цієї конвенції", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Арбітражний суд у Гаазі вчора, 21 листопада, почав перші слухання у справі "Україна проти Росії", а саме щодо нападу на українські військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу" в Керченській протоці.

Крім того, заступник глави МЗС Олена Зеркаль заявила, що справа "Україна проти Росії" щодо українських моряків є терміновою. Вона наголошувала, що Україна вимагає остаточного, обов'язкового рішення про визнання РФ винною у порушенні низки статей Конвенції ООН з морського права.

ООН тепер не зможе судити Росію за порушення прав цивільних осіб під час війни У США пригрозили Турції та Єгипту санкціями у випадку закупок російської військової техніки
Новини України МЗСРосійська Федераціятрибуналкорабльукраинские моряки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся