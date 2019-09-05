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Россия не выполнила ни одного обязательства по Минскому протоколу, - Пристайко

Новости » Политика    05.09.2019 - 17:55
Россия не выполнила ни одного обязательства по Минскому протоколу, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Украина прилагает усилия, чтобы добиться прорыва в мирном урегулировании ситуации

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Российская Федерация пять лет назад подписала минский протокол и не выполнила ни одного из своих обязательств по нему. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пристайко в Twitter.

По его словам, Украина и ее международные партнеры прилагают усилия, чтобы добиться прорыва в мирном урегулировании ситуации на Донбассе.

"5 лет назад Россия подписала Минский протокол. С тех пор мы потеряли 14 тыс. наших людей. Россия не выполнила ни одного из своих обязательств. Мы прилагаем все усилия с нашими партнерами, чтобы добиться реального прорыва в мирном урегулировании. 24/7", - написал он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, которое состоялось 4 сентября, представители Украины поставили вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК).

Кроме того, в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы Украина и представители ОРДЛО согласовывали возврат первого "национализированного" объекта. На следующем заседании ТКГ социально-экономическая подгруппа рассмотрит вопрос возвращения хлебозавода.

Порошенко: Россия пытается забыть о минском протоколе В Минске началось заседание подгрупп ТКГ по Донбассу
Новости Украины МИД Украиныминские соглашенияВадим Пристайко
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