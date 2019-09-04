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Украина предлагает вернуть российскую сторону в СЦКК

Новости » Политика    04.09.2019 - 18:59
Украина предлагает вернуть российскую сторону в СЦКК
Фото: Леонид Кучма (РБК-Украина)

Такое решение было принято в связи с увеличением количества нарушений режима тишины на Донбассе

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске представители Украины поставили вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарку Олифер в Facebook.

Как сообщается, в связи с увеличением количества обстрелов со стороны незаконных формированний был поднят вопрос о возвращении российской стороны в СЦКК.

"Прошедшие две недели сказались увеличением количества нарушений режима тишины со стороны НВФ ОРДЛО, в том числе с применением оружия, запрещенного минскими договоренностями. Поэтому в рамках заседания ТКГ украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации сторон", - отметила Олифер.

По ее словам, возвращение российской делегации позволит восстановить режим прекращения огня на Донбассе.

"Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить", - заявила она.

Напомним, ранее украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила о фактах применения запрещенного минскими соглашениями вооружения со стороны российско-оккупационных сил. Российские наемники, вопреки минским соглашениям, применяют минометы 82-го и 120-го калибров во время обстрелов украинских позиций.

Кроме того, за время так называемого "хлебного перемирия", которое действует с 21 июля, на Донбассе были зафиксированы 32 обстрела позиций подразделений Объединенных сил. В частности, в период перемирия боевики выпустили по украинским военным свыше 230 мин различных калибров и 9 артиллерийских снарядов калибра 112 мм.

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