Росія не виконала жодного зобов'язання за Мінським протоколом, - Пристайко

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Україна докладає зусилля, щоб досягти прориву в мирному врегулюванні ситуації

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Російська Федерація п'ять років тому підписала мінський протокол і не виконала жодної зі своїх зобов'язань по ньому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Пристайко в Twitter.

За його словами, Україна та її міжнародні партнери докладають зусиль, щоб досягти прориву в мирному врегулюванні ситуації на Донбасі.

"5 років тому Росія підписала Мінський протокол. З тих пір ми втратили 14 тис. наших людей. Росія не виконала жодної зі своїх зобов'язань. Ми докладаємо всі зусилля з нашими партнерами, щоб домогтися реального прориву в мирному врегулюванні. 24/7", - написав він.

5 years ago #Russia signed the #Minsk Protocol. Since then we have lost 14.000 of our people. Russia has not implemented any of its commitments.

We are working hard with our partners to secure a real breakthrough in the peaceful settlement. 24/7. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 5, 2019

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську, яке відбулося 4 вересня, представники України поставили питання про повернення російської сторони в Спільний центр по контролю і координації (СЦКК).

Крім того, в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи Україна і представники ОРДЛО погоджували повернення першого "націоналізованого" об'єкта. На наступному засіданні ТКГ соціально-економічна підгрупа розгляне питання повернення хлібозаводу.