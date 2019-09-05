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Росія не виконала жодного зобов'язання за Мінським протоколом, - Пристайко

Новини » Політика    05.09.2019 - 17:55
Росія не виконала жодного зобов'язання за Мінським протоколом, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Україна докладає зусилля, щоб досягти прориву в мирному врегулюванні ситуації

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Російська Федерація п'ять років тому підписала мінський протокол і не виконала жодної зі своїх зобов'язань по ньому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Пристайко в Twitter.

За його словами, Україна та її міжнародні партнери докладають зусиль, щоб досягти прориву в мирному врегулюванні ситуації на Донбасі.

"5 років тому Росія підписала Мінський протокол. З тих пір ми втратили 14 тис. наших людей. Росія не виконала жодної зі своїх зобов'язань. Ми докладаємо всі зусилля з нашими партнерами, щоб домогтися реального прориву в мирному врегулюванні. 24/7", - написав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську, яке відбулося 4 вересня, представники України поставили питання про повернення російської сторони в Спільний центр по контролю і координації (СЦКК).

Крім того, в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи Україна і представники ОРДЛО погоджували повернення першого "націоналізованого" об'єкта. На наступному засіданні ТКГ соціально-економічна підгрупа розгляне питання повернення хлібозаводу.

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Новини України МЗСмінські угодиВадим Пристайко
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