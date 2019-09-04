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Россия выплатила долг Совету Европы

Новости » Политика    04.09.2019 - 13:33
Россия выплатила долг Совету Европы
Иллюстративное фото: Совет Европы (coe.int)

Россия выплатила Совету Европы 54,7 млн евро

Россия выплатила Совету Европы задолженность перед организацией за 2017 и 2018 годы. Об этом заявил официальный представитель генсека СЕ Даниэль Хольтген, сообщают росСМИ.

Он соощил, что осталось решить лишь "некоторые технические моменты", однако в организации "уверены, что они будут урегулированы".

"Я могу подтвердить, что деньги за 2018 и 2017 года (54,7 млн евро) были на 97% переведены по состоянию на сегодняшнее утро", - сказал он.

Напомним, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации Российской Федерации без ограничений, несмотря на нарушения принципов СЕ. За резолюцию без санкций против Российской Федерации отдали 116 голосов, 52 - против, 15 - воздержались.

РБК-Украина сообщало, что ассамблея поддержала резолюцию о возвращении делегации Российской Федерации. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, 10 воздержались. В полном составе резолюцию поддержали делегации из Франции, Турции, Азербайджана, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии.

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