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Росія виплатила борг Раді Європи

Новини » Політика    04.09.2019 - 13:33
Росія виплатила борг Раді Європи
Ілюстративне фото: Рада Європи (coe.int)

Росія виплатила Раді Європи 54,7 млн євро

Росія виплатила Раді Європи заборгованість перед організацією за 2017 і 2018 роки. Про це заявив офіційний представник генсека РЄ Даніель Хольтген, повідомляють росЗМІ.

Він повідомив, що залишилося вирішити лише "деякі технічні моменти", однак в організації "впевнені, що вони будуть врегульовані".

"Я можу підтвердити, що гроші за 2018 і 2017 року (54,7 млн євро) були на 97% переведені станом на сьогоднішній ранок", - сказав він.

Нагадаємо, 26 червня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла рішення про підтвердження повноважень делегації Російської Федерації без обмежень, незважаючи на порушення принципів РЄ. За резолюцію без санкцій проти Російської Федерації віддали 116 голосів, 52 - проти, 15 - утрималися.

РБК-Україна повідомляло, що асамблея підтримала резолюцію про повернення делегації Російської Федерації. За таке рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти були 62, 10 утрималися. У повному складі резолюцію підтримали делегації з Франції, Туреччини, Азербайджану, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччині, Португалії, Сербії.

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