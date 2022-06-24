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Россия вынуждена использовать на войне старые самолеты и пилотов-наемников, - британская разведка

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Украина, Пятница 24 июня 2022 08:58
Россия вынуждена использовать на войне старые самолеты и пилотов-наемников, - британская разведка Фото: в войне с Украиной Россия использует старые самолеты и отставных пилотов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украинские силы сообщили о захвате пилот российского штурмовика Су-25 FROGFOOT, сбитого 17 июня. Пилот признался, что он бывший майор ВВС России, который устроился на работу в качестве наемника ЧВК "Вагнера" и совершил несколько боевых вылетов во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Использование отставных сотрудников, которые сейчас работают по контракту с "Вагнером", для выполнения задач непосредственной авиационной поддержки указывает на то, что российские ВВС, вероятно, изо всех сил пытаются поддержать вторжение в Украину достаточным количеством экипажей", - отмечается в сообщении.

Вероятно, это связано с сочетанием недостаточного количества должным образом подготовленного личного состава в России и ее боевых потерь, считают в британской разведке.

Сообщается, что во время выполнения задач российский пилот использовал коммерческие устройства GPS, а не российское военное навигационное оборудование.

"Это, вероятно, указывает на то, что самолеты "Вагнера" являются более старыми моделями Су-25 и что ВВС России не предоставляют "Вагнеру" современное оборудование авионики", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, российский пилот, который оказался наемником из ЧВК "Вагнер", был взят в плен. Он рассказал, как сбрасывал бомбы, и сколько за это платит Кремль.

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