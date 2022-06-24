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Росія змушена використовувати на війні старі літаки і пілотів-найманців, - британська розвідка

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Україна, П'ятниця 24 червня 2022 08:58
Росія змушена використовувати на війні старі літаки і пілотів-найманців, - британська розвідка Фото: у війні з Україною Росія використовує старі літаки і відставних пілотів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Українські сили повідомили про захоплення пілот російського штурмовика Су-25 FROGFOOT, збитого 17 червня. Пілот зізнався, що він колишній майор ВПС Росії, який влаштувався на роботу в якості найманця ПВК "Вагнера" і здійснив кілька бойових вильотів під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

"Використання відставних співробітників, які зараз працюють за контрактом з "Вагнером", для виконання завдань безпосередньої авіаційної підтримки вказує на те, що російські ВПС, ймовірно, з усіх сил намагаються підтримати вторгнення в Україну достатньою кількістю екіпажів", - наголошується в повідомленні.

Ймовірно, це пов'язано з поєднанням недостатньої кількості належним чином підготовленого особового складу в Росії і її бойових втрат, вважають у британській розвідці.

Повідомляється, що під час виконання завдань російський пілот використовував комерційні пристрої GPS, а не російське військове навігаційне обладнання.

"Це, ймовірно, вказує на те, що літаки "Вагнера" є більш старими моделями Су-25 і що ВПС Росії не надають "Вагнеру" сучасне обладнання авіоніки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, російський пілот, який виявився найманцем з ПВК "Вагнер", був узятий в полон. Він розповів, як скидав бомби, і скільки за це платить Кремль.

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Вторгнення Росії до України
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