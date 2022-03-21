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Россия выходит из мирных переговоров с Японией и отменяет безвиз на Курилах

Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Российская Федерация выходит из переговоров с Японией о заключении мирного договора и отменяет безвизовые поездки для японцев на южные Курильские острова. Данная мера является ответом на санкции против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД России.

Сообщается, что в связи с японскими санкциями против России за войну против Украины российская сторона не намерена продолжать переговоры с Токио о заключении мирного договора, который не был подписан после Второй мировой войны.

"Принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией от 1991 г. и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 г.", - говорится в сообщении.

Кроме того, российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. А также блокирует продление статуса Японии как партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу. 

Напомним, ранее Япония расширила санкции против России за вторжение в Украину, внеся в черный список 15 представителей российских министерств и 9 государственных компаний и организаций.

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