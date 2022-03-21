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Росія виходить з мирних переговорів з Японією і скасовує безвіз на Курилах

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Москва, Понеділок 21 березня 2022 17:56
Росія виходить з мирних переговорів з Японією і скасовує безвіз на Курилах Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Російська Федерація виходить з переговорів з Японією про укладення мирного договору і скасовує безвізові поїздки для японців на південні Курильські острови. Даний захід є відповіддю на санкції проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Росії.

Повідомляється, що у зв'язку з японськими санкціями проти Росії за війну проти України російська сторона не має наміру продовжувати переговори з Токіо про укладення мирного договору, який не був підписаний після Другої світової війни.

"Прийнято рішення про припинення безвізових поїздок японських громадян на основі угод про безвізові обміни між південними Курильськими островами Російської Федерації і Японією від 1991 р. і про максимально полегшені відвідування колишніми японськими жителями південних Курил місць свого колишнього проживання від 1999 р.", - йдеться в повідомленні.

Крім того, російська сторона виходить з діалогу з Японією про налагодження спільної господарської діяльності на південних Курилах. А також блокує продовження статусу Японії як партнера Організації Чорноморського економічного співробітництва по секторальному діалогу. 

Нагадаємо, раніше Японія розширила санкції проти Росії за вторгнення в Україну, внісши в чорний список 15 представників російських міністерств і 9 державних компаній і організацій.

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