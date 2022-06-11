Росія виходить зі ще однієї організації при ООН

Прем'єр-міністр уряду Росії Михайло Мішустін підписав розпорядження, згідно з яким Росія виходить зі складу Всесвітньої туристської організації ООН (UNWTO). СРСР виступив в організацію в 1975.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "правової інформації" РФ.

Росія залишалася в ній як правонаступниця Радянського Союзу.

"Прийняти пропозицію МЗС Росії, узгоджену із зацікавленими федеральними органами виконавчої влади, про вихід Російської Федерації з Всесвітньої туристської організації", - йдеться в тексті документа.

27 квітня Всесвітня туристська організація ООН повідомила, що Росія вийде зі складу організації до кінця поточного року.

Того дня після запиту низки країн, серед яких були Гватемала, Литва, Колумбія, Польща, Словенія та Україна, планувалося виключити Росію з UNWTO через російську військову агресію.

Однак Росія, не чекаючи підсумків голосування, сама оголосила про намір вийти з організації.

Нагадаємо, 7 квітня Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) проголосувала за відсторонення Росії від Ради з прав людини. Рішення підтримали дві третини країн.

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