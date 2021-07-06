В России задержали эстонского консула: его обвиняют в "шпионаже"
Эстонский консул Март Лятте задержан в российском городе Санкт-Петербург. Его задержала ФСБ якобы "при получении материалов закрытого характера" в ходе личной встречи с гражданином России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.
Эстонского дипломата подозревают в попытке получения закрытых материалов. О какой именно информации идет речь, в спецслужбе не уточнили.
В ФСБ отметили, что действия консула Эстонии якобы несут "явный враждебный характер по отношении к РФ" и они не совместимы с дипломатически статусом.
Российские власти пообещали принять меры к дипломату в соответствии с "нормами международного права".
Напомним, в апреле в Санкт-Петербурге ФСБ задержала украинского консула Александра Сосонюка. Он был выслан из РФ.
В ответ Украина выслала старшего дипломата посольства Российской Федерации в Киеве.