UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Россия выдала Украине фигуранта двойного убийства

Автор: Мария Кучерявец

Подозреваемого в совершении разбоя и двойного убийства выдано Россией в Украину. В октябре прошлого года он был задержан на территории Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.

"Днепропетровской областной прокуратурой приняты меры по фактическому приему выданного из РФ гражданина Украины, подозреваемого в совершении разбоя и умышленного двойного убийства супругов пожилого возраста (ч.4 ст.187 и ч.2 ст.115 УК Украины)",- говорится в сообщении.

Известно, что фигурант находился в международном розыске, а в октябре 2020 был задержан в России в городе Санкт-Петербург.

По информации правоохранителей, в ноябре 2020 подготовлено ходатайство об экстрадиции мужчины для привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления, которое было направлено компетентному органу РФ.

Сейчас злоумышленник доставлен на территорию Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
экстрадициявыдача