Росія видала Україні фігуранта подвійного вбивства

"Дніпропетровською обласною прокуратурою вжито заходів щодо фактичного прийому виданого з РФ громадянина України, підозрюваного у вчиненні розбою та умисного подвійного вбивства подружжя похилого віку (ч.4 ст.187 та ч.2 ст.115 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що фігурант перебував у міжнародному розшуку, а в жовтні 2020 року був затриманий в Росії в місті Санкт-Петербург.

За інформацією правоохоронців, у листопаді 2020 року підготовлено клопотання про екстрадицію чоловіка для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинені злочини, яке було направлено компетентному органу РФ.

Наразі зловмисника доставлено на територію України.