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Россия выдала свои учения за якобы обстрел британского эсминца, - Арестович

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Киев, Среда 23 июня 2021 16:35
Россия выдала свои учения за якобы обстрел британского эсминца, - Арестович Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (facebook com alexey arestovich)
Автор: РБК-Украина

Сегодняшний инцидент с якобы обстрелом британского эсминца возле оккупированного Крыма является информационной операцией Российской Федерации. Москва выдала за этот обстрел свои артиллерийские учения на полуострове.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"По сообщению британской стороны, никакого обстрела не было. Россияне выдали артиллерийские учения, которые у них там проводились на определенном расстоянии от маршрута британского эсминца, за якобы обстрел. И для меня это сейчас выглядит, как информационно-психологическая операция стратегического масштаба, которая с российской стороны была реализована на уровне официальных сообщений и заявлений Министерства обороны РФ и которая направлена на подрыв учений "Си Бриз-2021", - отметил Арестович.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина готовит официальную реакцию на обстрел британского эсминца возле Крыма.

Сегодня российская сторона заявила о том, что эсминец Defender якобы нарушил "границу" и в его направлении совершили предупредительное бомбометание.

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Российская Федерация Украина Крым Великобритания обстрел эсминец
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