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Росія видала свої навчання за нібито обстріл британського есмінця, - Арестович

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Київ, Середа 23 червня 2021 16:35
Росія видала свої навчання за нібито обстріл британського есмінця, - Арестович Фото: радник глави офісу президента Олексій Арестович (facebook com alexey arestovich)
Автор: РБК-Україна

Сьогоднішній інцидент з нібито обстрілом британського есмінця біля окупованого Криму є інформаційною операцією Російської Федерації. Москва видала за цей обстріл свої артилерійські навчання на півострові.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"За повідомленням британської сторони, ніякого обстрілу не було. Росіяни видали артилерійські навчання, які у них там проводилися на певній відстані від маршруту британського есмінця, за нібито обстріл. І для мене це зараз виглядає, як інформаційно-психологічна операція стратегічного масштабу, яка з російського боку була реалізована на рівні офіційних повідомлень і заяв Міністерства оборони РФ і яка спрямована на підрив навчань "Сі Бриз-2021", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна готує офіційну реакцію на обстріл британського есмінця біля Криму.

Сьогодні російська сторона заявила про те, що есмінець Defender нібито порушив "кордон" і в його напрямку здійснили попереджувальне бомбометання.

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