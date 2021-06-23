Росія видала свої навчання за нібито обстріл британського есмінця, - Арестович
Сьогоднішній інцидент з нібито обстрілом британського есмінця біля окупованого Криму є інформаційною операцією Російської Федерації. Москва видала за цей обстріл свої артилерійські навчання на півострові.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.
"За повідомленням британської сторони, ніякого обстрілу не було. Росіяни видали артилерійські навчання, які у них там проводилися на певній відстані від маршруту британського есмінця, за нібито обстріл. І для мене це зараз виглядає, як інформаційно-психологічна операція стратегічного масштабу, яка з російського боку була реалізована на рівні офіційних повідомлень і заяв Міністерства оборони РФ і яка спрямована на підрив навчань "Сі Бриз-2021", - зазначив Арестович.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна готує офіційну реакцію на обстріл британського есмінця біля Криму.
Сьогодні російська сторона заявила про те, що есмінець Defender нібито порушив "кордон" і в його напрямку здійснили попереджувальне бомбометання.