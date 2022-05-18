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Россия вводит агентов в свои полки, чтобы нейтрализовать оккупантов, которые не хотят воевать

Фото: Россия вводит агентов в свои полки, чтобы нейтрализовать оккупантов, которые не хотят воевать (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты все чаще отказываются выполнять приказы командования и воевать против Украины. Россия вводит своих агентов для их нейтрализации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны.

"По данным военной разведки Украины, несмотря на скрытый саботаж, несколько подразделений 70 гвардейского мотострелкового полка уже открыто отказались участвовать в войне и потребовали вернуть их в места постоянной дислокации", - пишет разведка.

Командиры подразделений пытаются скрыть факты неповиновения. Военнослужащих отправляют в самые опасные участки фронта, надеясь на их гибель.

Для выявления и нейтрализации инициаторов неповиновения, отдел ФСБ решил наполнить подразделения своими агентами и информаторами.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты в Каменке Пологовского района Запорожской области обустроили "тюрьму" для тех, кто отказывается воевать.

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