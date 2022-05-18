Россия вводит агентов в свои полки, чтобы нейтрализовать оккупантов, которые не хотят воевать

"По данным военной разведки Украины, несмотря на скрытый саботаж, несколько подразделений 70 гвардейского мотострелкового полка уже открыто отказались участвовать в войне и потребовали вернуть их в места постоянной дислокации", - пишет разведка.

Командиры подразделений пытаются скрыть факты неповиновения. Военнослужащих отправляют в самые опасные участки фронта, надеясь на их гибель.

Для выявления и нейтрализации инициаторов неповиновения, отдел ФСБ решил наполнить подразделения своими агентами и информаторами.