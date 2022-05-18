Росія вводить агентів у свої полки, аби нейтралізувати окупантів, які не хочуть воювати

"За даними воєнної розвідки України, попри прихований саботаж, кілька підрозділів 70 гвардійського мотострілецького полку вже відкрито відмовилися брати участь у війні та висунули вимогу повернути їх у місця постійної дислокації", - пише розвідка.

Командири підрозділів намагаються приховати факти непокори. Військовослужбовців відправляють в найбільш небезпечні ділянки фронту, сподіваючись на їх загибель.

Для виявлення й нейтралізації ініціаторів непокори, відділ ФСБ вирішив наповнити підрозділи своїми агентами й інформаторами.