Россия ввела санкции против Байдена и его администрации: полный список

Министерство иностранных дел России заявило о введении персональных санкций против президента США Джо Байдена. В список также попала и администрация американского президента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
Как указано в российском МИД, такой шаг был "встречной реакцией", а также принят ради "защиты экономики России и обеспечения ее устойчивого развития".
По данным пресс-службы, в список кроме президента США Джо Байдена вошли:
Кроме того, в МИД РФ обещают в ближайшее время объявить о расширении санкционного списка путем включения высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон.
Напомним, недавно США ввели санкции против российского президента Путина и его окружения.
Кроме того, стало известно, что США готовят новые санкции против России, а именно могут ввести эмбарго на торговлю и заблокировать международные водные пути, как и призвал президент Украины Владимир Зеленский.
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