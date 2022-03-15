Росія ввела санкції проти Байдена та його адміністрації: повний список

Як вказано у російському МЗС, такий крок був "зустрічною реакцією", а також ухвалений заради "захисту економіки Росії та забезпечення її сталого розвитку".

Повний список

За даними прес-служби, до списку окрім президента США Джо Байдена увійшли:

Ентоні Блінкен (Anthony John Blinken);

Ллойд Остін (Lloyd James Austin III);

Марк Міллі (Mark Alexander Milley);

Джейкоб Салліван (Jacob Jeremiah Sullivan) - помічник Президента США з національної безпеки;

Вільям Бернс (William Joseph Burns) - директор ЦРУ;

Дженніфер Псакі (Jennifer Rene Psaki) - прес-секретар Білого дому;

Даліп Сінгх (Daleep Singh) - заступник помічника президента США з національної безпеки;

Саманта Пауер (Samantha Jane Power) - директор Агентства з міжнародного розвитку;

Хантер Байден (Robert Hunter Biden) - син президента США;

Хілларі Клінтон (Hillary Diane Rodham Clinton) - колишній кандидат у президенти США;

Адевейл Адейемо (Adewale Adeyemo) - перший заступник міністра фінансів;

Рета Джо Льюїс (Reta Jo Lewis) - президент та голова ради директорів Експортно-імпортного банку.

Крім того, в МЗС РФ обіцяють найближчим часом оголосити про розширення санкційного списку шляхом включення вищих американських чиновників, військових, законодавців, бізнесменів, експертів і медійних персон.