Росія ввела санкції проти Байдена та його адміністрації: повний список

Міністерство закордонних справ Росії заявило про введення персональних санкцій проти президента США Джо Байдена. До списку також потрапила й адміністрація американського президента.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС РФ.
Як вказано у російському МЗС, такий крок був "зустрічною реакцією", а також ухвалений заради "захисту економіки Росії та забезпечення її сталого розвитку".
За даними прес-служби, до списку окрім президента США Джо Байдена увійшли:
Крім того, в МЗС РФ обіцяють найближчим часом оголосити про розширення санкційного списку шляхом включення вищих американських чиновників, військових, законодавців, бізнесменів, експертів і медійних персон.
Нагадаємо, нещодавно США ввели санкції проти російського президента Путіна та його оточення.
Крім того, стало відомо, що США готують нові санкції проти Росії, а саме можуть ввести ембарго на торгівлю та заблокувати міжнародні водні шляхи, як і закликав президент України Володимир Зеленський.
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