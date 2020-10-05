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Россия втрое увеличила военное присутствие в Крыму, - Джапарова

Киев, Понедельник 05 октября 2020 12:14
Россия втрое увеличила военное присутствие в Крыму, - Джапарова
Фото: Эмине Джапарова (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Российская Федерация почти втрое увеличила свое военное присутствие в Крыму за время аннексии полуострова. Также РФ ведет активную политику колонизации полуострова.

Об этом на брифинге заявила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

Она отметила, что Россия вкладывает огромные средства в модернизацию всех компонентов военного присутствия на полуострове.

"Российская Федерация увеличивает почти втрое свое военное присутствие на Крымском полуострове. Далее происходит колонизация полуострова. Когда с одной стороны репрессиями выжимают граждан Украины, …а с другой стороны завозятся сотни тысяч граждане РФ", - сказала Джапарова.

По словам заместительницы главы МИД, также на полуострове происходят нарушения прав человека.

Напомним, Украина планирует запустить "Крымскую платформу". Ее основными задачами будет структурирование международных усилий по деоккупации Крыма.

Также сообщалось, что Украина планирует пригласить в "Крымскую платформу" и Российскую Федерацию, однако сомневаются, что РФ примет это приглашение.

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Новости Украины Политика КрымРоссийская ФедерацияКрымЭмине Джапарова
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