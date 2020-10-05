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Росія втричі збільшила військову присутність в Криму, - Джапарова

Київ, Понеділок 05 жовтня 2020 12:14
Росія втричі збільшила військову присутність в Криму, - Джапарова
Фото: Еміне Джапарова (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Російська Федерація майже втричі збільшила свою військову присутність в Криму за час анексії півострова. Також РФ веде активну політику колонізації півострова.

Про це на брифінгу заявила заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Вона зазначила, що Росія вкладає величезні кошти у модернізацію всіх компонентів військової присутності на півострові.

"Російська Федерація збільшує майже втричі свою військову присутність на Кримському півострові. Далі відбувається колонізація півострова. Коли з одного боку репресіями вичавлюють громадян України, ...а з іншого боку завозяться сотні тисяч громадян РФ", - сказала Джапарова.

За словами заступниці глави МЗС, також на півострові відбуваються порушення прав людини.

Нагадаємо, Україна планує запустити "Кримську платформу". Її основними завданнями буде структурування міжнародних зусиль з деокупації Криму.

Також повідомлялося, що Україна планує запросити у "Кримську платформу" і Російську Федерацію, проте сумніваються, що РФ приймає це запрошення.

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