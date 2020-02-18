Россия втрое нарастила военный потенциал возле границ Украины, - разведка

Российская Федерация втрое нарастила военный потенциал возле границ Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого.

Сообщается, что по расчетам Главного управления разведки, в 2022-2023 годах ударные группировки РФ уже будут способны проводить полноценное стратегическое наступление в Украине без дополнительной мобилизации.

По словам Скибицкого, Россия основные усилия направляет на модернизацию и обновление наступательного вооружения и переоснащает ядерное оружие. В частности, продолжается развитие новой ракетной системы "Cармат", дальность поражения которой достигает 12 000 километров.

Напомним, ранее украинская разведка сообщала, что Россия сняла ограничения для боевиков на режим прекращения огня. В частности, формированиям так называемых "ДНР" и "ЛНР" на линии столкновения разрешили вести обстрелы украинских позиций.

Отметим, сегодня украинские военные сорвали наступление боевиков. В результате боев погиб один боец, еще четверо получили ранения и контузии.