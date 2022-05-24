Россия после вступления Финляндии в НАТО захочет укрепить границу, но не сможет, - разведка

После вступления Финляндии в НАТО Россия заявит о необходимости укрепить новый участок границы с альянсом. Однако из-за нехватки ресурсов Кремль не сможет этого сделать.

Об этом заявил глава разведцентра сил обороны Финляндии полковник Эсапекки Вехкаоя, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

По его мнению, в ближайшие несколько лет Россия не сможет сделать практические шаги в укреплении границ с Североатлантическим альянсом, поскольку ее армия будет ослаблена войной в Украине.

Вехкаоя заявляет, что военная разведка Финляндии отлично представляет себе, что происходит и планируется в России.