RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія після вступу Фінляндії в НАТО захоче зміцнити кордон, але не зможе, - розвідка

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Після вступу Фінляндії до НАТО Росія заявить про необхідність зміцнити нову ділянку кордону з альянсом. Однак через брак ресурсів Кремль не зможе цього зробити.

Про це заявив глава розвідцентру сил оборони Фінляндії полковник Есапеккі Вехкаоя, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

На його думку, в найближчі кілька років Росія не зможе зробити практичні кроки в зміцненні кордонів з Північноатлантичним альянсом, оскільки її армія буде ослаблена війною в Україні.

Вехкаоя заявляє, що військова розвідка Фінляндії відмінно уявляє собі, що відбувається і планується в Росії.

Нагадаємо, Росія запланувала розгорнути додаткові сили через бажання Фінляндії та Швеції вступити до НАТО.

Крім того, керівник Кремля Володимир Путін назвав помилкою вступ Фінляндії до НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська ФедераціяФинляндия