Росія після вступу Фінляндії в НАТО захоче зміцнити кордон, але не зможе, - розвідка

Після вступу Фінляндії до НАТО Росія заявить про необхідність зміцнити нову ділянку кордону з альянсом. Однак через брак ресурсів Кремль не зможе цього зробити.
Про це заявив глава розвідцентру сил оборони Фінляндії полковник Есапеккі Вехкаоя, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
На його думку, в найближчі кілька років Росія не зможе зробити практичні кроки в зміцненні кордонів з Північноатлантичним альянсом, оскільки її армія буде ослаблена війною в Україні.
Вехкаоя заявляє, що військова розвідка Фінляндії відмінно уявляє собі, що відбувається і планується в Росії.
Нагадаємо, Росія запланувала розгорнути додаткові сили через бажання Фінляндії та Швеції вступити до НАТО.
Крім того, керівник Кремля Володимир Путін назвав помилкою вступ Фінляндії до НАТО.
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