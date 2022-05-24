Росія після вступу Фінляндії в НАТО захоче зміцнити кордон, але не зможе, - розвідка

Після вступу Фінляндії до НАТО Росія заявить про необхідність зміцнити нову ділянку кордону з альянсом. Однак через брак ресурсів Кремль не зможе цього зробити.

Про це заявив глава розвідцентру сил оборони Фінляндії полковник Есапеккі Вехкаоя, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

На його думку, в найближчі кілька років Росія не зможе зробити практичні кроки в зміцненні кордонів з Північноатлантичним альянсом, оскільки її армія буде ослаблена війною в Україні.

Вехкаоя заявляє, що військова розвідка Фінляндії відмінно уявляє собі, що відбувається і планується в Росії.