Россия за время войны разрушила 1873 учебных заведения, - Зеленский

Российская армия за время полномасштабной войны разрушила уже 1873 учебных заведения в Украине. Это колоссальный масштаб потерь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

"И я хочу напомнить, что за время полномасштабной войны российская армия разрушила уже 1873 учебных заведения. Это колоссальный масштаб потерь. Но когда с нами объединена Европа, американское лидерство и весь свободный мир, можем преодолеть и это", - сказал Зеленский.

Он выразил благодарность президенту США Джо Байдену за безотлагательное подписание принятого Конгрессом пакета поддержки для Украины на 40 миллиардов долларов. Зеленский отметил, что это исторический вклад в защиту свободы в Европе.