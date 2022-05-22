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Росія за час війни зруйнувала 1873 навчальні заклади, - Зеленський

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Київ, Неділя 22 травня 2022 00:48
Росія за час війни зруйнувала 1873 навчальні заклади, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Російська армія за час повномасштабної війни зруйнувала вже 1873 навчальні заклади в Україні. Це колосальний масштаб втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

"І я хочу нагадати, що за час повномасштабної війни російська армія зруйнувала вже 1873 навчальних заклади. Це колосальний масштаб втрат. Але коли з нами об'єднана Європа, американське лідерство і весь вільний світ, можемо подолати і це", - сказав Зеленський.

Він висловив подяку президенту США Джо Байдену за невідкладне підписання прийнятого Конгресом пакету підтримки для України на 40 мільярдів доларів. Зеленський зазначив, що це історичний внесок у захист свободи в Європі.

Зазначимо, в Україні тільки у квітні було вбито близько 100 дітей, але реальні цифри можуть бути значно вищими.

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Володимир Зеленський
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