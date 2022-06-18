Россия временно останавливает "Турецкий поток": в чем причина

Российский "Газпром" сообщил об остановке газопровода "Турецкий поток". Утверждается, что приостановка транспортировки газа временная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы российской компании.

"Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода "Турецкий поток" будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что приостановка транспортировки газа согласована всеми заинтересованными сторонами заблаговременно.