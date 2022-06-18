Россия временно останавливает "Турецкий поток": в чем причина

Российский "Газпром" сообщил об остановке газопровода "Турецкий поток". Утверждается, что приостановка транспортировки газа временная.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы российской компании.
"Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода "Турецкий поток" будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что приостановка транспортировки газа согласована всеми заинтересованными сторонами заблаговременно.
Как известно, по газопроводу "Турецкий потом" газ получает не только Турция, но и ряд европейских стран, включая Венгрию.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия может остановить газопровод "Северный поток-1". Это связано с проблемамы с ремонтом.