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Россия временно останавливает "Турецкий поток": в чем причина

Фото: Россия временно останавливает "Турецкий поток" (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Российский "Газпром" сообщил об остановке газопровода "Турецкий поток". Утверждается, что приостановка транспортировки газа временная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы российской компании.

"Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода "Турецкий поток" будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что приостановка транспортировки газа согласована всеми заинтересованными сторонами заблаговременно.

Как известно, по газопроводу "Турецкий потом" газ получает не только Турция, но и ряд европейских стран, включая Венгрию.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия может остановить газопровод "Северный поток-1". Это связано с проблемамы с ремонтом.

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