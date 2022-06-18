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Росія тимчасово зупиняє "Турецький потік": у чому причина

Фото: Росія тимчасово зупиняє "Турецький потік" (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Російський "Газпром" повідомив про зупинку газопроводу "Турецький потік". Стверджується, що призупинення транспортування газу тимчасове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби російської компанії.

"Транспортування газу по обох нитках газопроводу "Турецький потік" буде тимчасово припинено в період з 21 по 28 червня 2022 року у зв'язку з проведенням планових профілактичних робіт", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що призупинення транспортування газу узгоджене всіма зацікавленими сторонами завчасно.

Як відомо, по газопроводу "Турецький потім" газ отримує не тільки Туреччина, але і ряд європейських країн, включаючи Угорщину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія може зупинити газопровід "Північний потік-1". Це пов'язано з проблемами з ремонтом.

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