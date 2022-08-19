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Росія - ворог для 100% українців, - соціолог

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Україна, П'ятниця 19 серпня 2022 10:46
Росія - ворог для 100% українців, - соціолог Фото: директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Після початку війни в Україні сильно змінилися установки громадян. Росія стала ворогом для всіх українців.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

"Зрозуміло, що зовнішні чинники першими кидаються в очі. Це орієнтація в Європу, вже ні про яку Росію не йдеться, Росія - ворог для 100% українців", - сказав він.

За його словами, точно змінилися всі ідеологічні установки. "Степан Бандера-герой для більшості, а Радянський союз - це точно минуле. Десь воно може було і позитивне, але ми точно не хочемо ніякої Радянський союз. Точно змінилося ставлення до української мови. Точніше, до російської мови, і все, що стосується агресора, все, що стосується Росії або Москви, стало токсичним.

"І, відповідно, Московський патріархат зник, російська мова, я не кажу зникає, він залишається на рівні побутовому, але ідентифікація в зовнішньому аспекті вже однозначна-єдина державна українська мова, бажання переходити на українську мову серед російськомовного населення", - розповів Антипович.

Зазначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в середині червня 93% опитаних впевнені в тому, що Україна зможе відбити напад Росії. Більшість (67%) вважають, що для перемоги потрібно не менше півроку або ж і більше часу (зокрема, 18% - більше року). У перемогу за кілька місяців вірять чверть опитаних (25%), за кілька тижнів - близько 6%.

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