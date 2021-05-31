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Россия впервые за семь лет оккупации Донбасса проводит там аналог ВНО

Автор: РБК-Украина

Впервые за семь лет оккупации украинского Донбасса на этих территориях проводится российские Единый государственный экзамен. Это аналог украинского Внешнего независимого оценивания (ВНО), результаты которого нужны для поступления в вуз.

Об этом пишут сепаратистские СМИ.

Сообщается, что сегодня открылись четыре пункта сдачи ЕГЭ - два в оккупированном Донецке и по одному в Горловке и Макеевке. Ожидается, что экзамен сдадут почти 500 выпускников.

Отметим, ЕГЭ - это основная форма вступительных испытаний в российские вузы.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина запускает подготовительные курсы для абитуриентов из оккупированного Крыма и отдельных районов Донбасса. Эти курсы будут проводиться на базе 23 высших учебных заведений, слушателей обеспечат жильем, им также будут платить стипендию.

До этого министр образования и науки Сергей Шкарлет в интервью РБК-Украина рассказал, как детям из Крыма и ОРДЛО поступить в украинские вузы. Это можно сделать через сеть образовательных центров "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина".

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