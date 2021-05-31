Росія вперше за сім років окупації Донбасу проводить там аналог ЗНО

Вперше за сім років окупації українського Донбасу на цих територіях проводиться російський Єдиний державний іспит. Це аналог українськогоЗзовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), результати якого потрібні для вступу до вишу.

Повідомляється, що сьогодні відкрилися чотири пункти здачі ЄДІ - два в окупованому Донецьку і по одному в Горлівці та Макіївці. Очікується, що іспит складуть майже 500 випускників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна запускає підготовчі курси для абітурієнтів з окупованого Криму та окремих районів Донбасу. Ці курси проводитимуться на базі 23 вищих навчальних закладів, слухачів забезпечать житлом, їм також платитимуть стипендію.

До цього міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в інтерв'ю РБК-Україна розповів, як дітям з Криму та ОРДЛО вступити до українських вишів. Це можна зробити через мережу освітніх центрів "Донбас-Україна" і "Крим-Україна".