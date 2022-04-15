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Россия впервые применила дальнюю авиацию для бомбардировки Мариуполя, - Минобороны

Фото: Россия впервые применила дальнюю авиацию для бомбардировки Мариуполя (фото facebook.com/aviacionmilitar.am)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация продолжает бомбардировать Мариуполь. Вчера, 14 апреля, для этого страна-оккупант впервые применила дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"14 апреля два российских стратегических тяжелых бомбардировщика Ту-95/-160 выполнили пуски крылатых ракет по территории Украины из воздушного пространства Краснодарского края Российской Федерации. Также впервые с начала вооруженной агрессии бомбы были сброшены дальними бомбардировщиками Ту-22М3. Этот авиаудар был нанесен Мариуполем", - заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Война России против Украины продолжается пятьдесят один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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