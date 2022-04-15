Росія вперше застосувала дальню авіацію для бомбардування Маріуполя, - Міноборони

Російська Федерація продовжує бомбардувати Маріуполь. Вчора, 14 квітня, для цього країна-окупант вперше застосувала дальні бомбардувальники Ту-22М3.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

"14 квітня два російські стратегічні важкі бомбардувальники Ту-95/-160 виконали пуски крилатих ракет територією України з повітряного простору Краснодарського краю Російської Федерації. Також вперше з початку озброєної агресії бомби були скинуті дальніми бомбардувальниками Ту-22М3. Цей авіаудар був завданий Маріуполем", - заявив прессекретар Міністерства оборони Україн Олександр Мотузяник.

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