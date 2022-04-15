RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія вперше застосувала дальню авіацію для бомбардування Маріуполя, - Міноборони

Фото: Росія вперше застосувала дальню авіацію для бомбардування Маріуполя (facebook.com/aviacionmilitar.am)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація продовжує бомбардувати Маріуполь. Вчора, 14 квітня, для цього країна-окупант вперше застосувала дальні бомбардувальники Ту-22М3.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

"14 квітня два російські стратегічні важкі бомбардувальники Ту-95/-160 виконали пуски крилатих ракет територією України з повітряного простору Краснодарського краю Російської Федерації. Також вперше з початку озброєної агресії бомби були скинуті дальніми бомбардувальниками Ту-22М3. Цей авіаудар був завданий Маріуполем", - заявив прессекретар Міністерства оборони Україн Олександр Мотузяник.

Війна Росії проти України триває п'ятдесят один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаРосійська Федерація