Россия впервые с 2020 года нарушила воздушное пространство Финляндии

Сообщается, что российский самолет вошел в финское небо в районе Порвоо в Финском заливе. Предполагаемое нарушение воздушного пространства произошло около 06:00 и продолжалось около трех минут.

Также сообщается, что воздушное пространство нарушил самолет типа Ил-96-300.

"Это было первое нарушение в этом году, предыдущее было в июле 2020 года", - сообщил представитель министерства Кристиан Ваккури.

По оперативным причинам Минобороны не комментирует, поднимались ли на перехват военные истребители.