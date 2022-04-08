Росія вперше з 2020 року порушила повітряний простір Фінляндії

Повідомляється, що російський літак увійшов у фінське небо в районі Порвоо у Фінській затоці. Ймовірне порушення повітряного простору сталося близько 06:00 і тривало близько трьох хвилин.

Також повідомляється, що повітряний простір порушив літак типу Іл-96-300.

"Це було перше порушення в цьому році, попереднє було в липні 2020 року", - повідомив представник міністерства Крістіан Ваккурі.

З оперативних причин Міноборони не коментує, чи піднімалися на перехоплення військові винищувачі.