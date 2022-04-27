Россия возобновила поставки газа в Польшу, - Reuters

Сегодня, 27 апреля, возобновились поставки российского газа в Польшу. Накануне физические поставки упали до нуля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что поставки газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" выросли после того, как накануне упали до нуля.

Согласно данным сети газотранспортных операторов Европейского союза, физические поставки газа из Беларуси в Польшу составили 3 449 688 кВтч*час по состоянию на 06:22 по центральноевропейскому времени.