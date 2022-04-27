Россия возобновила поставки газа в Польшу, - Reuters

Сегодня, 27 апреля, возобновились поставки российского газа в Польшу. Накануне физические поставки упали до нуля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что поставки газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" выросли после того, как накануне упали до нуля.
Согласно данным сети газотранспортных операторов Европейского союза, физические поставки газа из Беларуси в Польшу составили 3 449 688 кВтч*час по состоянию на 06:22 по центральноевропейскому времени.
Напомним, вчера стало известно, что Россия без официальных заявлений приостановила поставки газа в Польшу.
Позже российский "Газпром" подтвердил, что намерен остановить поставки в начале контрактного дня 27 апреля. Причины данного решения не разглашались, но польская сторона уже заявляла, что готова обойтись без российского газа.
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