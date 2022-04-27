UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия возобновила поставки газа в Польшу, - Reuters

Фото: "Газпром" возобновил поставки в Польшу (gettyimages)
Автор: Артем Горовенко

Сегодня, 27 апреля, возобновились поставки российского газа в Польшу. Накануне физические поставки упали до нуля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что поставки газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" выросли после того, как накануне упали до нуля.

Согласно данным сети газотранспортных операторов Европейского союза, физические поставки газа из Беларуси в Польшу составили 3 449 688 кВтч*час по состоянию на 06:22 по центральноевропейскому времени.

Напомним, вчера стало известно, что Россия без официальных заявлений приостановила поставки газа в Польшу.

Позже российский "Газпром" подтвердил, что намерен остановить поставки в начале контрактного дня 27 апреля. Причины данного решения не разглашались, но польская сторона уже заявляла, что готова обойтись без российского газа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПольшаГаз