Россия приостановила поставки газа в Польшу: официальных заявлений не было
О причинах прекращения поставок газа россияне польскую сторону не проинформировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польский портал Onet.
Россия приостановила поставки газа в Польшу по Ямальским контрактом. Россияне не уведомили польскую сторону о причинах приостановки поставок.
В конце марта Путин заявил, что было принято решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу на рубли.
В Еврокомиссии заявили, что оплата в рублях будет считаться обходом санкций, которые введены против России. Платежи по контрактам, предусматривающим оплату в евро или долларах, должны осуществляться в этих валютах, отметили в ЕК.
Большинство европейских стран, кроме Венгрии, отказались платить за газ в рублях.
Напомним, компании Европейского союза могут обойти требование Российской Федерации по оплате газа рублями. Это не будет нарушать международное санкционное давление на страну-оккупанта.
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