Россия из-за войны в Украине выслала пятерых хорватских дипломатов

Россия объявила о высылке пяти сотрудников посольства Хорватии в Москве. Поскольку Загреб помогает Украине в войне против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ .

"В МИД России был вызван посол Хорватии в РФ Томислав Цар, которому был выражен решительный протест в связи с безосновательными попытками властей Хорватии возложить на Россию вину за военные преступления в Украине и оказанием хорватской стороной военной помощи неонацистскому киевскому режиму", - говорится в сообщении.

В связи с помощью, а также "недружественными шагами Загреба", пятеро сотрудников хорватского посольства были объявлены персонами нон грата.