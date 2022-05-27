Россия из-за войны в Украине выслала пятерых хорватских дипломатов

Россия объявила о высылке пяти сотрудников посольства Хорватии в Москве. Поскольку Загреб помогает Украине в войне против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
"В МИД России был вызван посол Хорватии в РФ Томислав Цар, которому был выражен решительный протест в связи с безосновательными попытками властей Хорватии возложить на Россию вину за военные преступления в Украине и оказанием хорватской стороной военной помощи неонацистскому киевскому режиму", - говорится в сообщении.
В связи с помощью, а также "недружественными шагами Загреба", пятеро сотрудников хорватского посольства были объявлены персонами нон грата.
Напомним, 11 апреля Хорватия объявила о высылке 18 российских дипломатов и шести сотрудников административно-технического персонала.
Ранее государства Адриатико-Ионического региона, включая Сербию и Хорватию, приняли декларацию, в которой вторжение России в Украину названо "незаконным и неоправданным".
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